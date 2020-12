Terni, il sindaco Latini: «Un Natale di rinascita e speranza»

«Posso ben comprendere come per molti sia quasi naturale lasciarsi prendere dallo sconforto. Ma è pur sempre Natale e Natale vuol dire soprattutto speranza. Per questo possiamo e dobbiamo fare alcune cose insieme, ma importantissime: tenere duro, lavorare, immaginare e progettare il nostro futuro. Dobbiamo farlo: è un nostro dovere e proprio il Natale può aiutarci a ricordarlo». Parole del sindaco di Leonardo Latini nel suo consueto messaggio di augurio alla città.

«Spero sia di rinascita e speranza»

«Siamo giunti al 24 dicembre – commenta il sindaco – di un anno particolarmente difficile. È il mio terzo Natale da sindaco, ma questo è un Natale diverso, lo sappiamo tutti, lo sentiamo e lo proviamo sulla nostra pelle. Continuiamo dunque a lavorare per rispondere ogni giorno all’emergenza, anche con la collaborazione dell’associazionismo e di tutti i cittadini di buona volontà, fornendo sostegno e supporto all’intero settore della sanità che sta compiendo uno sforzo enorme e che ringrazio per tutto quanto fatto fino ad oggi. Continuiamo a lavorare per cercare di trovare soluzioni, vie d’uscita alle crisi gravissime che colpiscono il nostro tessuto economico. Continuiamo a lavorare per mandare avanti i tanti cantieri aperti in città, nonostante tutto. Continuiamo a immaginare e a progettare il futuro di Terni, per farla tornare ad essere una città dinamica, all’avanguardia per quel che riguarda la vivibilità, la tutela dell’ambiente, l’attrattività: una città capace di rimettere insieme la sua identità complessa e le sue tante e diverse abilità, dalle capacità tecniche e tecnologiche alla bellezza dei suoi territori. Perciò vi auguro e mi auguro che questo sia per tutti noi, nonostante tutto, un Natale di rinascita e speranza. Come ho scritto – conclude Latini – negli auguri che ho inviato ad amici e collaboratori:, citando San Bernardo di Chiaravalle, dove è amore non c’è fatica. Finché c’è amore per la nostra terra non ci stancheremo mai di lavorare per difenderla e renderla migliore per i nostri figli. Buon Santo Natale a tutti voi».