Terni, il Soroptimist vicino al ‘Santa Maria’

Il Soroptimist club di Terni ancora una volta vicino al personale dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Questa volta in piena emergenza coronavirus e con una donazione di presidi sanitari che è stata effettuata dalla presidente del club, Alessandra Ascani, alla presenza dell’epidemiologa Cinzia Di Giuli e del direttore del pronto soccorso, Giorgio Parisi. Si tratta di visiere para schizzi in policarbonato che verranno utilizzate in alcuni reparti del nosocomio. Tali strumenti permetteranno ai sanitari che si trovano ad avere una grave carenza di materiali, di proteggere se stessi ed i pazienti con un presidio indispensabile ad impedire eventuali contagi e dispersione di ‘droplet’. Le visiere, conformi alla normalità CE, possono infatti essere sanificate e riutilizzate più volte. Il Soroptimist club di Terni ricorda a tutta la popolazione che è indispensabile restare a casa per evitare contaminazioni e permettere così al personale sanitario di dedicare l’attenzione e la cura ai soli casi gravi e veramente bisognosi di ricovero.

