Terni, il vento crea pericoli e disagi

Domenica segnata dal forte vento, anche a Terni, dove i vigili del fuoco – l’aggiornamento è al primo pomeriggio – sono dovuti intervenire in diverse situazioni per rami ed alberi pericolanti o caduti. Due i principali interventi del 115, entrambi nel primo pomeriggio: in strada Santa Filomena e in strada di Cardeto. In entrambi i casi per la caduta di alberi che hanno ostruito la carreggiata, interrompendo temporaneamente la viabilità. Sul posto anche la polizia Locale per il necessario supporto.

