Terni, il video girato durante il lockdown apre nuovi orizzonti

Condividi questo articolo su

















di A.T.

Ha solo 22 anni ma le idee decisamente chiare. Paolo Spaccino, il giovane ballerino hip hop della scuola A.S.D Dancers, è rientrato tra i partecipanti del Vertical Movie Festival, un format che prevede esibizioni di cantanti e ballerini, dopo che il suo talento era stato notato dalla scuola di danza IALS di Roma.

Il video durante il lockdown

Durante i mesi di quarantena, infatti, Paolo si era messo all’opera per far sì che la sua voglia di esprimersi attraverso la danza non potesse essere fermata. Aveva contattato una ventina di ballerini che conosceva per dar vita ad un’esibizione a distanza. Il video (GUARDA), diventato virale in poco tempo, è stato ricondiviso dalla scuola di danza di Roma che ha contattato Paolo proponendogli di partecipare al festival. «Ho voluto estenderlo anche ad altri miei amici ballerini e abbiamo dato vita a questo progetto» racconta Paolo. Un progetto che vede coinvolta anche la città di Terni: nel trailer di 40 secondi presentato come anticipazione alla commissione del festival, compare un gruppo di ragazzi di diversi centri di danza ternani, i Souls of Street (letteralmente ‘le anime della strada’), che prima insieme e poi singolarmente muovono passi di danza sulle note di ‘Ready or not’.