Terni, c’è il fumettista ed illustratore Gabriele Dell’Otto

Novità e ‘visita’ di rilievo a Terni per gli appassionati di fumetti ed illustrazioni. Sabato pomeriggio in casa Antani Comics, in via Armellini, sarà protagonista Gabriele Dell’Otto: è noto soprattutto in qualità di illustratore di fumetti di supereroi (Spider-Man e Hulk giusto per citare alcuni dei più noti), da tempo collabora con le principali major statunitensi e firma copertine per Marvel e Dc. Nel corso degli anni ha esposto le sue opere in giro per il mondo, ora l’artista romano è atteso in città per parlare della sua attività.

