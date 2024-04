Terni: in Bct confronto su Terzo Settore, prevenzione e associazionismo

Un incontro per parlare del Terzo Settore, del mondo dell’associazionismo e della prevenzione. Si è svolto mercoledì pomeriggio in biblioteca comunale a Terni con protagonisti Anci Umbria, Federsanità e il Comune di Terni.

L’obiettivo

‘Conoscere per capire, sostenere per aiutare, prevenire per salvare’, le tematiche chiave del pomeriggio in Bct. «Una collaborazione sentita da parte di Michele Toniaccini, amministratore e sindaco di un altro Comune», ha esordito l’assessore al welfare Viviana Altamura nel ringraziare il primo cittadino di Deruta e numero uno di Anci Umbria. «Credo molto nell’evento perché l’associazionismo è un po’ il nostro motore: se non avessimo le associazioni che ci supportano e ci sostengono nella cura della persona in ambito sociale, si potrebbe mettere in piedi ben poco per rendere i servizi più fruibili e ottimali». Toniaccini sta portando avanti questo tour in tutta la regione: «La finalità è di sostenere l’associazionismo e promuovere prevenzione e soprattutto la salute dei cittadini. Nel caso specifico abbiamo voluto dare concretezza ad un impegno che avevamo preso per un percorso; un servizio a favore dei malati e delle loro famiglie. Solidarietà e volontariato sono valori aggiunti, bogliamo offrire dei punti di riferimento». Presenti i diversi referenti delle associazioni del territorio. Per Federsanità Anci Umbria c’era la vicepresidente Manuela Taglia.