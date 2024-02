Terni: in centro spuntano le uova. Bandecchi: «Ecco la Pasqua ternana»

Da Natale a San Valentino, alla Pasqua – che poi quest’anno è pure ‘bassa’, visto che si festeggia domenica 31 marzo – il passo è breve. E l’amministrazione comunale di Terni non perde tempo, perché fra piazza Europa e piazza Solferino, dopo gli allestimenti natalizi, seguiti a ruota da quelli per il patrono di Terni e degli innamorati – che resteranno fino al prossimo 28 febbraio -, ora tocca alle uova pasquali. D’altronde la quaresima è iniziata da una settimana ed è già tempo di pensare alla festa. Così l’annuncio dei nuovi allestimenti è arrivato mercoledì dal sindaco Stefano Bandecchi che, via social, ha postato alcune immagini della ‘Pasqua che sarà’ in centro. Con il suo stile: «Per tutti coloro che non vedono e che sparano cazzate a livello locale e nazionale. Per i falliti per capirci, ecco anche la Pasqua ternana». In attesa del calendario di eventi che accompagnerà l’allestimento, non resta che auspicare una Pasqua serena e di pace, a Terni e in ogni angolo del mondo.

