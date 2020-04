Terni, in distribuzione 20 mila mascherine

Sono in tutto 20 mila le mascherine monouso già recapitate dall’assessorato alla Protezione civile della Regione Umbria al Comune di Terni. Alcune di queste sono già state distribuite, o sono in distribuzione, al personale impegnato nelle attività di Protezione civile; altre cinquemila sono state messe a disposizione dell’Ater affinché provveda ad una distribuzione mirata ai nuclei familiari con maggiori difficoltà economiche. Le restanti mascherine saranno distribuite gratuitamente tramite le farmacie comunali ai cittadini con più di 65 anni (anche senza recarsi direttamente in farmacia, ma con la semplice presentazione del documento dell’ultra 65enne da parte di chi verrà incaricato di ritirare la mascherina).

La distribuzione inizierà nella giornata di giovedì 9 aprile e continuerà nei prossimi giorni. Le farmacie comunali verranno rifornite anche in seguito, con continuità, non appena giungeranno nuovi stock di mascherine. Altre mascherine saranno messe a disposizione tramite gli esercizi commerciali che hanno accettato di utilizzare i bonus alimentari. «Si tratta di una prima risposta – dicono il sindaco Leonardo Latini e l’assessore alla Protezione civile Stefano Fatale – con una fornitura di mascherine che continuerà anche nelle prossime settimane, come negli altri comuni umbri, e che dovrebbe contribuire a implementare gli strumenti utili per il contenimento dell’epidemia. Ancor più importante è dunque oggi il rispetto delle disposizioni del Governo e delle ordinanze in vigore».