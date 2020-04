Terni, in tempo di Covid al guinzaglio c’è la capra

Non sarà come il pappagallo al guinzaglio ad Angri (Salerno), il cui proprietario è stato sanzionato dai carabinieri (400 euro) con la notizia che ha presto invaso social e smartphone. Ma certo, anche Terni non si fa mancare nulla vista la foto scattata da un lettore di umbriaOn poco prima delle ore 13 di mercoledì 8 aprile nella zona di ponte Le Cave/La Castellina. Un uomo con al guinzaglio il suo cane ed un altro, poco distante, che porta con sé – allo stesso modo – una capra per un’insolita passeggiata. Il sorriso ci scappa, la sanzione – se dovessero fermarlo – pure.

