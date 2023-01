Terni: «In via Fiume buio e sporcizia»

La segnalazione giunge da alcuni residenti del quartiere Città Giardino, a Terni, in particolare da via Fiume. «Purtroppo – osserva una di loro, 80enne – la via è buia, specie nella sua parte finale (è una strada chiusa, ndR). I lampioni non funzionano e si percepisce un generale senso di insicurezza. Non si può essere sereni a camminare lungo la strada, rientrare in casa in queste condizioni». Le segnalazioni ad Asm sono partite puntuali, «ma finora non c’è stato alcun riscontro. Abbiamo lamentato anche la scarsa pulizia della via pubblica da parte degli addetti, che transitano qui raramente. Chiediamo che illuminazione e pulizia tornino ad essere sistemati e curati e che le istituzioni, i servizi pubblici, non si dimentichino di via Fiume e dei suoi residenti, come invece accaduto finora».

Condividi questo articolo su