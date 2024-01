Terni: «In via Marco Claudio un grande marciapiede, ma della ciclabile non c’è traccia»

di Fra.Tor.

La ciclabile che collegherà il complesso di Pentima e la stazione ferroviaria di Terni non ha pace. Non si placano le polemiche e le richieste di spiegazioni al Comune, anche tra i residenti. «Abito in via Marco Claudio – spiega il signor Maurizio Bianchi – e da che ricordo, questa via rientra tra quelle interessate da questa famosa nuova ciclabile. Tanti lavori, tanti disagi ma qui della ciclabile non c’è traccia. Da quello che possiamo vedere è stato solamente allargato un tratto di marciapiede e sono stati, inevitabilmente, eliminati 15 parcheggi per le auto gratuiti. Una gettata di cemento sul marciapiedi e via, lasciato tutto così. Non c’è segnaletica verticale, né orizzontale. Non c’è niente che faccia capire ai ciclisti, che voglio proprio vedere quanti ce ne saranno ogni giorno, che quel marciapiedi sarebbe destinato a pedoni e ciclisti. Quel marciapiede ora è solo utilizzato per la sosta selvaggia delle auto che non trovano più parcheggio, creando così disagio a chi vorrebbe utilizzarlo per quello che è: un marciapiede. Come residenti abbiamo diritto a delle risposte, ma se provo a chiamare in Comune, nessuno sa cosa rispondermi. Caro sindaco Stefano Bandecchi, vieni mai a farti un giro in città? Vai mai a vedere come stanno lavorando per te? Ti aspettiamo».

LE FOTO