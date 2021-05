Terni, rogo nel garage in via Monterotondo: bruciano due veicoli

Incendio all’interno di un garage sotterraneo di un condominio di via Monterotondo – zona San Valentino – nel primo pomeriggio di giovedì a Terni. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni e gli agenti della polizia di Stato con la squadra Volante. Ad andare a fuoco sono state una Fiat 500 ed un ciclomotore, distrutti. Non risultano feriti, seppur due persone abbiano richiesto il trattamento sul posto da parte degli operatori sanitari: non ci sarebbe comunque la necessità del ricovero. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte del personale del 115 ternano, sia in merito ai danni/conseguenze sulla struttura che relativamente alle cause all’origine del rogo.

