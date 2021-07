Terni, Le Grazie: «Incuria e ignoranza, una vergogna»

«È indecoroso passeggiare tra tanta incuria senza prospettive di miglioramento. Mi vergogno di vivere in questa città». Lo sfogo è di un cittadino ternano che segnala ad umbriaOn un contesto non certo esaltante per uno dei parchi di maggior rilievo della città, il Le Grazie, in particolar modo nell’area non distante dal centro sportivo per il padel e la riqualificata zona del Sabotino.

I tentativi a vuoto

Una situazione segnalata più volte a chi di dovere. Per ora zero riscontri: «Sebbene le numerose Pec al Comune e ad Asm da cui non ho mai ricevuto risposta, per il degrado e per la collocazione di ulteriori cesti raccogli immondizie. Stamane, dopo un devastante periodo di pandemia – sottolinea – in cui l’igiene è stata la parola più usata insieme a morte, mi trovo divelto e gettato con sfregio al centro del verde uno dei pochi cesti disponibili. Di certo in una realtà ignorantissima in materia di riciclo e rispetto del verde urbano le varie amministrazioni dimostrano di essere vergognosamente inefficaci e a dir poco decorose fuori dalle aree degli ‘amici’ del centro nel provvedere a creare una cultura del senso civico e non solo dell’acciaio che fonde le menti in un pensiero ipocrita e cieco». Quindi l’amara riflessione: «È vergognoso sapere di essere rappresentati da tanta indifferenza, pocaggine e totale assenza di prospettive».