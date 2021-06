Verde fuori controllo, mancanza di manutenzione e poca attenzione in un’area che meriterebbe altro. Si tratta di via dell’Amore e dell’area di Le Grazie: lo stato dell’arte – negativo – non è sfuggito ad una lettrice di umbriaOn che, con grande amarezza, segnala la situazione con riferimento al verde, al degrado urbano, le mura del parco e alla ‘selva’ che rende poco praticabile il sentiero. «Un quartiere che rimane irrilevante all’amministrazione comunale». Le foto sono più che indicative.

