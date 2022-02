Terni: infortunio in Ast. Operaio di una ditta esterna operato ad un braccio

Incidente sul lavoro all’interno di Acciai Speciali Terni, nella giornata di mercoledì. Vittima un operaio di circa 50 anni, dipendente di una ditta esterna che lavora per Tapojärvi. A seguito dello schiacciamento causato da un nastro trasportatore, ha riportato lesioni al braccio sinistro. Secondo quanto ricostruito, l’uomo – residente fuori regione – stava tentando di togliere una parte di scoria dal nastro trasportatore in questione. Soccorso dai sanitari, è stato trasportato all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni e quindi operato e ricoverato con una prognosi di 30 giorni, salvo complicazioni. Avrebbe riportato in particolare la frattura del gomito.

