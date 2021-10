Terni, ITT nel dolore per la scomparsa improvvisa di Aurora: «Una grande persona»

«Non ci sono tante parole in queste circostanze ma solo dolore». È profondo il cordoglio a Terni, in particolare fra i docenti, il personale e i ragazzi dell’ITT ‘Allievi Sangallo’, per la scomparsa improvvisa della professoressa Aurora Perricone. Insegnante di chimica nello storico istituto di via Battisti, aveva 44 anni – ne avrebbe compiuti 45 il prossimo 24 novembre – ed era di origini siciliane ma ternana d’adozione. È venuta a mancare nella prima mattina di giovedì, colpita nel sonno da un malore che non le ha purtroppo lasciato scampo.

«Tutta la comunità scolastica è profondamente addolorata ed esprime vicinanza alla famiglia»: il pensiero è del dirigente scolastico dell’ITT ‘Allievi Sangallo’, professoressa Cinzia Fabrizi. Aurora Perricone era stimata e benvoluta da tutti i colleghi. Sempre attiva e propositiva, impegnata in prima linea nelle tante attività dell’istituto, la sua scomparsa lascia un vuoto professionale e soprattutto umano enorme. In queste ore in tanti si sono stretti attorno al dolore dei familiari – Aurora Perricone lascia due figli -, in un momento così difficile e inimmaginabile visto che l’insegnante non aveva mai palesato alcun problema particolare. L’autopsia – che avrà soltanto scopo diagnostico, senza alcun riferimento ad attività di carattere giudiziario – servirà a capire cosa sia accaduto e forse, in minima parte, a dare un perché sul piano medico ad un fatto che ha lasciato tutti addolorati e senza parole.