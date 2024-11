Terni, IV edizione della borsa di studio in memoria di Luisa Pruna Piccioni

Torna a Terni la borsa di studio in memoria di Luisa Pruna Piccioni, scomparsa il 29 marzo del 2020. La IV edizione andrà in atto venerdì 29 novembre presso l’aula Donzelli della scuola ‘Leonardo da Vinci. Si inizierà alle 9.30.

Come di consueto ci sarà la consegna a favore di uno studente meritevole. Ci sarà la 3° E, classe a suo tempo frequentata da Luisa dove conobbe il futuro marito: «La famiglia ricorda chi riponeva proprio nelle nuove generazioni le speranze attraverso l’impegno, lo studio e il rispetto verso gli altri per competere nelle nuove sfide delle dinamiche sociali dove la cultura rappresenta la via maestra», è il messaggio della famiglia per l’occasione. Ci saranno la dirigente scolastica Barbara Margheriti, il prefetto Antonietta Orlando, la famiglia Piccioni (Andrea in collegamento da Roma), il nipote Alessandro Forni e l’ex sindaco Leonardo Latini.