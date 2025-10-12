Bissa il successo dello scorso anno Jean Marc Diomande, atleta di #IloverunAthleticTerni, che si è imposto anche nell’edizione numero 50 del Circuito dell’Acciaio, la storica corsa podistica disputata domenica mattina a Terni con passaggio alla suggestiva Cascata delle Marmore.

Diomande ha completato i 15 chilometri e 200 metri del percorso in 52 minuti e 15 secondi, tempo leggermente superiore a quello del 2024 (51’46’’), ma comunque sufficiente per confermarsi al vertice. Alle sue spalle Alessandro Inverni della Zero Watt Asd (53’09’’) e Matteo Merluzzo della O.R.ST. 3.0 Asd (53’52’’). Tra le donne ha trionfato Irene Bonafede della Passo Capponi Asd, che ha chiuso in 1 ora, 3 minuti e 14 secondi. Sul secondo gradino del podio Emanuela Piccini, anche lei portacolori di #IloverunAthleticTerni, in 1 ora, 4 minuti e 17 secondi. Terza Tamara Trovato della Podistica Carsulae, in 1 ora, 5 minuti e 18 secondi.

La manifestazione, organizzata dalla Amatori Podistica Terni, ha richiamato oltre 500 partecipanti tra atleti e appassionati, confermandosi uno degli appuntamenti più sentiti del calendario sportivo cittadino. La partenza è avvenuta alle 10 da piazza Tacito, con arrivo in piazza Europa, dopo un percorso immerso tra le bellezze naturalistiche e industriali del territorio. Prima del via, spazio all’esibizione degli Sbandieratori di Amelia, che hanno accompagnato con i loro colori anche il momento dell’arrivo, contribuendo a rendere l’atmosfera ancora più festosa.

I vincitori sono stati premiati dall’assessore allo sport del Comune di Terni, Marco Schenardi, e dal presidente della Amatori Podistica Terni, Alessio Schiavo, che hanno sottolineato la grande partecipazione e il valore sportivo e sociale della corsa. Il Circuito dell’Acciaio, giunto al traguardo del mezzo secolo, continua così a unire atleti, cittadini e territorio in una giornata di sport, passione e condivisione.