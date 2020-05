Terni, ‘Kizomba Rebirth’: singolo per rinascita

Condividi questo articolo su

















Si chiama Giacomo Gaffi, è originario di Cascia e da tempo è residente a Terni. È un deejay, autore e compositore conosciuto come Dj Merlino: nelle ultime ore ha rilasciato un nuovo singolo, ‘Kizomba Rebirth’. Ha un preciso significato in considerazione del periodo covid-19 che il mondo sta vivendo: «Rinascita. Un’esortazione a guardare avanti, a rialzarsi sempre dopo ogni caduta, come quella che il nostro pianeta sta attraversando. Un lungo viaggio da fare ad occhi chiusi trasportato dalle note di un pianoforte contornato da archi, che rendono soave il ritmo di questa kizomba interamente strumentale».