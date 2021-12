Terni, CamCom cerca di far cassa su via Muratori: in vendita area per 427 mila euro

di S.F.

Una procedura pubblica aperta per tentare di far cassa con un’area edificabile dal valore vicino al mezzo milione di euro. Ci prova la Camera di commercio dell’Umbria e la zona coinvolta si trova a pochi metri dal Circolo Lavoratori Terni, in via Muratori: l’appuntamento per l’asta pubblica è fissato per il 7 febbraio alle 12 in largo Don Minzoni con eventuale aggiudicazione a favore di chi avrà presentato il prezzo più alto.

IL PROGETTO DEFINITIVO PER L’AREA COINVOLTA: DEMOLIZIONI E NUOVO EDIFICIO

L’area edificabile e le demolizioni

La Camera di commercio vuole alienare l’area di proprietà non distante dall’incrocio con via D’Annunzio, destinata da Prg attuale a ‘nuclei di conservazione e completamento nelle aree centrali del quartiere Battisti’. Nell’avviso viene anche indicata la possibilità per ciò che prevede il piano attuativo di iniziata pubblica approvata in consiglio comunale l’8 settembre 2008: «La soluzione migliore – si legge – di utilizzo dell’area, proprio in attuazione di tale piano, è quella della demolizione degli edifici esistenti con realizzazione di un edificio residenziale costituito da tre piani fuori terra e due interrati». In tal senso c’è già il permesso di costruire rilasciato da palazzo Spada (il numero 168 del 2020) a firma del dirigente Claudio Bedini.

Cosa c’è ora. Il completamento

Nella zona in questione ci sono due immobili destinati ad autorimesse da 713 metri cubi e, intorno, i palazzi ben visibili dalla strada laterale. Valore? 427.753 euro a causa della «potenzialità edificatoria». Il piano attuativo di oltre un decennio fa consente un intervento per una cubatura massima di 2.950 metri cubi: «Il piano attuativo vigente prevede il completamento dell’isolato con la realizzazione sull’area in oggetto, di un edificio con volume edificatorio pari a mc 2237 da sommare ai 713 esistenti». Infine per quel che concerne la superficie utile coperta si parla di 757.75 metri quadrati per il residenziale e 242.60 per il direzionale al piano terra.