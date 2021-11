Mastronardi, Rovazzi e Lillo alla Cascata: si gira ‘Con chi viaggi’

La cascata delle Marmore di nuovo teatro di riprese cinematografiche. Martedì prossimo il sito turistico più visitato della regione ospiterà una troupe di oltre cinquanta persone per girare ‘Con chi viaggi’, la nuova produzione a firma della Lucky Red in uscita per il periodo natalizio: tra gli attori coinvolti ci saranno Alessandra Mastronardi – nota in particolar modo per I Cesaroni, L’Allieva e Romanzo Criminale, vincitrice di numerosi premi – e Pasquale Petrolo, più noto come ‘Lillo’.

C’è anche Rovazzi

Con loro anche il cantante Fabio Rovazzi: pernotteranno tutti in città per una notte, dopodiché tutti alla Cascata per il ciak. «Gireranno la scena principale del flm di Natale della Lucky Red. La Erg farà delle aperture straordinarie per l’evento ed è una bella cosa per la città, c’è grande soddisfazione e ritengo che sia un messaggio importante per la promozione del territorio. Un percorso che sta proseguendo», commenta in merito l’assessore al turismo Elena Proietti.