Terni, la Festa del Preziosissimo Sangue in rampa di lancio

Incontri, convegni, spettacoli, momenti di preghiera e di riflessione sulle problematiche – in particolare la droga – che affliggono una società che sembra smarrita. Ma anche chiari segnali di speranza, soprattutto per i giovani. Questi i principali eventi e temi della ‘Festa del Preziosissimo Sangue di Cristo’ che, organizzata dalla parrocchia della cattedrale di Terni guidata da don Alessandro Rossini, si terrà in città dal 20 al 25 settembre prossimi. Al centro della festa, la reliquia che dal 1651 è custodita nel duomo di Terni e che racchiude in sé significati e valori di amore, fede e riscatto. Il programma dettagliato della festa verrà illustrato nei prossimi giorni in una conferenza stampa. L’attesa, oltre che per gli importanti momenti di confronto con esperti di caratura nazionale, per la parte più strettamente religiosa della festa e per gli spettacoli musicali e teatrali che si terranno in piazza Duomo, è concentrata sulle giornate conclusive del 24 e 25 settembre quando l’evento raggiungerà il suo culmine con la grande serata di sabato in piazza Duomo. Il vescovo della diocesi di Terni-Narni e Amelia, monsignor Francesco Soddu, pregherà per la città di Terni e la benedirà con la Santa Reliquia, in un alternarsi di spettacoli musicali e concerti di grande richiamo e di assoluto livello artistico.

