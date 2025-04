Una fiaccolata per ricordare llaria Sula e ribadire il no alla violenza di genere. Lunedì sera è stata organizzata dalle associazioni delle donne e dal Comune per le vie del centro: tantissime le persone presenti per la manifestazione, almeno 8 mila coloro che hanno voluto manifestare dolore, vicinanza ma anche speranza. Di seguito le immagini ed i video.

LE FOTO

LA FIACCOLATA ATTRAVERSA LE VIE DEL CENTRO – VIDEO

IL RICORDO DI UN’AMICA DI ILARIA – VIDEO

LA SIRENA DELL’ACCIAIERIA SUONA PER ILARIA – VIDEO

