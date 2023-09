La Fondazione Carit lancia la rivista ‘Genius Loci’

LE FOTO

Presentata lunedì mattina in Fondazione Carit la rivista ‘Genius Loci’, pubblicata dalla Fondazione Carit. Si tratta del numero zero del magazine, in versione sia digitale che cartacea, «che si pone l’obiettivo di raccontare – riporta una nota di palazzo Montani Leoni – le eccellenze e le storie del territorio di competenza della stessa Fondazione». Alla conferenza stampa erano presenti il presidente della Fondazione Luigi Carlini, il direttore della testata Riccardo Mazzoni e Lorenzo Salusest, coordinatore della rivista. «Abbiamo pensato a questo nuovo strumento – ha spiegato il presidente Carlini – con l’obiettivo di dare voce e corpo alle iniziative del territorio, anche in considerazione del fatto che dalla comunicazione possono nascere iniziative diverse. Pensando allo spirito classico del Genius Loci, vogliamo cercare di trasmettere quello che si fa sul locale anche per cercare di influenzare chi non appartiene direttamente al tessuto culturale del nostro territorio». Nel numero zero della rivista, che sarà distribuita nei punti culturali della città, sono presenti le interviste ai sindaci del territorio e diversi speciali di approfondimento, tra cui quello relativo ai prossimi mondiali di scherma paralimpica in programma a Terni nelle prossime settimane. «Vogliamo veicolare il messaggio – spiega il direttore Mazzoni – di una Fondazione vicina al territorio e concreta negli argomenti. Quindi non solo informare la popolazione sulle attività della Fondazione stessa, che io oggi immagino come una sorta di Pnrr visto l’impegno che profonde, ma vogliamo dar voce alle istanze che arrivano dal mondo delle associazioni, del volontariato, del tessuto economico e sociale. Oggi siamo di fronte ad un numero zero ma stiamo già lavorando al prossimo numero, che dovrebbe essere pronto per Natale o per San Valentino».