Terni: la Fondazione Sbrolli in campo per il bene dei pazienti

Una donazione che va di pari passo con l’ampliamento della struttura, a sosteno dell’ammodernamento dei macchinari e delle attrezzature medicali in dotazione ai reparti di ostetricia-ginecologia e pediatria neonatale dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni. E’ quella della Fondazione ‘Fulvio Sbrolli’ di Terni, nata in memoria dello stimato notaio e che si distingue per numerose attività educative e sociali sul territorio ternano. La consegna di due lampade scialitiche e quattro tiralatte è stata effettuata dalla presidente Margherita Amadei Sbrolli, unitamente a Flavia e Marta Sbrolli. Presenti il primario dell’ostetricia-ginecologia Leonardo Borrello, della pediatria Federica Celi e il responsabile donazioni dell’azienda ospedaliera, Leonardo Fausti.

Condividi questo articolo su