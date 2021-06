Terni, la fontana della Mandorla rischia di sparire per sempre

Un manufatto antico, a cui i ternani sono affezionati ma che oggi versa in condizioni di totale abbandono, con un rischio crollo tangibile. La fontana della Mandorla, conosciuta da tutti e che si trova fra Colle dell’Oro e Piedimonte, in un’area suggestiva anche dal punto di vista paesaggistico, rischia di sparire per sempre dopo qualche secolo di storia. Abbeveratoio, lavatoio ma anche fonte dove bere acqua fresca e pura – intere generazioni la ricordano così -, si caratterizza oggi per gravi problemi strutturali, di decoro, frequentazioni affatto rassicuranti. Insomma, un simbolo dimenticato, senz’altro dalle istituzioni. Eppure non sono in pochi i cittadini che vorrebbero vederla recuperata, restituita a tutti, anche per la sua posizione rispetto al sentiero che conduce al monte La Croce. Intanto la protesta è lanciata e le foto, purtroppo, la dicono lunga.

Condividi questo articolo su