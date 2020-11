Terni: Ludovica, 10 anni, incanta a Tú sí que vales

Suona la chitarra solo da sette mesi – scuola MusikArte di Francesco Granati, poche lezioni in presenza e molte a distanza per via dell’emergenza Covid – ma quando ha iniziato ad esibirsi sulle note di Shape of you di Ed Sheeran i giudici sono subito rimasti a bocca aperta. Sabato sera a Tú sí que vales, il talent show targato Mediaset, è stata protagonista anche una giovanissima ternana di 10 anni, Ludovica Leonardi: tanti applausi ed elogi per lei da parte di Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi.

IL VIDEO DELL’ESIBIZIONE (WITTY TV)

Sicurezza e talento

«Ho cercato di essere tranquilla», le parole di Ludovica al termine dell’esibizione che ha ricevuto il 98% di sì dalla giuria – c’è anche Sabrina Ferilli – popolare. Entusiasta in particolar modo la De Filippi: «La cosa impressionante è che hai dieci anni ma la voce di una ragazza ventenne non italiana. Spero non ti cambi mai perché canti veramente bene». Complimenti anche da Mammuccari: «Sette mesi che suona, sembrano sette anni. Sicura di sé e talentuosa, è già più brava di me». Non poteva mancare l’encomio da Zerbi: «Non ha mai guardato la chitarra se non alla fine, brava». La speranza è che l’esperienza televisiva possa avere un seguito.

L’emozione dei genitori



A seguirla con attenzione ed emozione i genitori, Francesca Gunnella e Leonardo Leonardi: «Tutto è cominciato – racconta la mamma – su invito del maestro Francesco perché già dalle primissime lezioni aveva colto il talento di Ludovica e ci ha invitato a riflettere sulla possibilità di iscriverla a qualche talent televisivo». Così è stato: « Avevamo una chitarra in casa che di tanto in tanto strimpellava senza conoscere gli aspetti tecnici, poi ha chiesto di poter fare un corso e noi abbiamo esaudito il suo desiderio. A livello vocale è un’autodidatta. È stata un’esperienza straordinaria in un periodo difficile, ci ha scaldato un po’ il cuore: lei è gioiosa e ha voluto mostrare con leggerezza il suo modo di fare musica. In Mediaset siamo stati accolti in modo caloroso. Credo che Ludovica ora abbia una ricchezza in più avendo maturato un’avventura del genere a 10 anni».