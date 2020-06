Un apparecchio sanificatore all’ozono, specifico per le ambulanze: la donazione – in favore dell’associazione di volontariato AmbuLAIFE – è stata fatta dalla famiglia Zanini, titolare della IMEC Spa, azienda ternana che opera nel settore degli impianti industriali. Grazie allo strumento, l’associazione potrà così prestare la propria opera in totale sicurezza, sia dei pazienti che degli stessi volontari e in linea con le normative anti Covid.

