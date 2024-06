Terni: «La Lega c’è ed è viva più che mai»

della Lega – Sezione di Terni

La Lega a Terni è viva e aumenta il consenso tra i cittadini. Il dato delle ultime elezioni europee del 7% conferma, anche a livello locale, una crescita del nostro partito in termini percentuali rispetto all’ultima rilevazione delle amministrative e ci pone oltre Verdi e Sinistra, Renzi e Calenda, ma anche di un punto sopra Forza Italia. Una conferma del buon lavoro che stiamo svolgendo a contatto con il territorio, per recepire, attraverso i nostri militanti, le istanze dei cittadini e poi trasformarle in proposte concrete.

L’occasione delle europee e la candidatura di Valeria Alessandrini, vicesegretario regionale del partito, unica donna ternana in lista nelle fila del centrodestra, si è rivelata indispensabile per attrarre maggiori consensi, aprire le porte del partito a nuove persone, valide e capaci, che condividono i nostri ideali e allo stesso tempo risvegliare energie positive che risulteranno sicuramente utili per crescere ancora in futuro.

La Lega si sta ponendo agli occhi dei ternani come principale forza di opposizione all’inconsistenza dell’attuale giunta e come argine alla deriva ideologica e democratica in atto. Non solo protesta: grazie all’impegno della sezione e alla sinergia sviluppata con la Regione Umbria e il governo nazionale, ci stiamo affermando come espressione propositiva di progetti e iniziative da attuare per la comunità e per il rilancio del tessuto sociale ed economico locale messo a dura prova dall’incapacità di Bandecchi.

La Lega c’è, è viva e continuerà a lavorare per difendere i cittadini e questo territorio da chi pensa di poter sfruttare Terni solo come trampolino di lancio per la propria sfrenata ambizione politica.