Terni: la lingua parlata protagonista venerdì al Garden

Venerdì 8 marzo, alle 17.30 nel salone conferenze dell’hotel Garden, verrà presentato il libro ‘L’arte del dire’ di Anna Leonardi. L’evento è organizzato dalle sezioni di Terni della Fidapa BPW Italy e della FNISM; a fare le presentazioni sarà Ada Spadoni Urbani, presidente della Fidapa di Terni; dialogheranno con l’autrice Fausto Dominici, docente del liceo classico ‘Tacito’ e presidente della FNISM di Terni, e la scrittrice Daniela De Gregorio. «Che cos’è ‘L’arte del dire?’ – riporta una nota degli organizzatori -. Un diario di lavoro, sviluppato nel tempo sulla base di esperienze vissute sul campo. L’autrice non è un’accademica, non è una semiologa né una linguista, è una che, per professione, ha parlato: ha lavorato con la parola e con la voce – in teatro, in radio, in doppiaggio – e alla fine, dopo questa lunga navigazione nel mare delle parole, ha riordinato il suo diario di bordo per metterlo a disposizione di chiunque sia interessato ad una lingua parlata più espressiva e più viva, perché l’italiano è una lingua magnifica, con un grande passato, che merita parlanti capaci di assicurarle anche un grande futuro. Quindi non solo indicazioni sulla voce, sul respiro, sulla emissione, sull’articolazione, sull’ortoepia, ma una riflessione sull’essenza della parola pronunciata, sul suo peso, sul suo volume, sui suoi colori, sulla sua natura sensuale. Un viaggio – prosegue la nota – tra la straordinaria polifonia dei dialetti italiani, una ricognizione sul neoitaliano, veicolato dai media e dai social, sul conformismo linguistico e sulla lingua creativa, sui mutamenti imposti dal politically correct e infine un’immersione nella lettura ad alta voce, respiro, ossigeno dei testi scritti. Il tutto col gusto del gioco e dell’ironia, tra scioglilingua, test, ricette di cucina ortofoniche, riferimenti alti e bassi e l’assistenza di numi tutelari, illustri o popolari, che abbiano seminato il terreno della lingua, dimostrandosi capaci di dire la loro».

