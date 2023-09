La polizia di Stato saluta Anna Maria Mancini dopo 37 anni di servizio

Ben 37 anni di servizio, 17 dei quali alla squadra Mobile e 12 all’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Ora per il commissario della polizia di Stato di Terni Anna Maria Mancini è tempo di saluti: c’è il pensionamento dopo una lunga carriera ricca di soddisfazioni personali e professionali.

Il saluto

Una carriera – il saluto della questura – che «probabilmente il commissario Mancini avrebbe anche proseguito, considerato il suo forte attaccamento al servizio, ma, anche per lei, è arrivato il momento della pensione e questa mattina, nella sede di via Antiochia, ha voluto salutare tutti i suoi colleghi con i quali ha condiviso tanti anni di attività». Gratitudine dal questore Bruno Failla per il lavoro svolto «sempre con competenza e passione, ringraziandola anche per aver formato una nuova generazione di colleghi che porteranno avanti le numerose attività, svolte dall’ufficio più grande della questura, con entusiasmo e responsabilità». Anche dal vice questore vicario Luca Sarcoli parole di apprezzamento per la collega. «Al commissario Mancini vanno i migliori auguri di tutto il personale della Polizia di Stato di Terni per una buona e meritata pensione».