Terni, la polizia Stradale è tornata nelle scuole

Con il lento ritorno alla normalità la polizia Stradale di Terni ha ripreso il suo progetto di educazione stradale nelle scuole. Il 25 maggio è stata la volta della scuola dell’infanzia ‘Fatati’. A far da padroni sono stati alcuni personaggi famosi dei cartoni: da Nemo, il simpatico pesciolino rosso che tenendo la pinna’ del suo papà va a scuola facendo molta attenzione ad attraversare il flusso frenetico degli abitanti dell’oceano; a Scrat il bislacco quanto sfortunato scoiattolo de L’era glaciale che vive i disagi di un tempo storico dove ancora non c’è la segnaletica stradale; al rosso gattone Garfield, che insegna ad attraversare la strada sulle strisce pedonali rispettando il colore del semaforo.

Esercitazione pratica

Messaggi semplici che fanno capire quali rischi si corrono quando non si rispettano le regole. Non è mancata l’esercitazione pratica in un piccolo circuito allestito nel cortile della scuola dagli operatori di polizia, dove i piccolini riconoscendo i segnali, si son fermati scrupolosamente dinanzi al semaforo lampeggiante il rosso, hanno rispettato il segnale di precedenza e svoltato a destra piuttosto che a sinistra dinanzi all’apposito avviso. E c’è stato anche chi, con fare ingenuo ed un sorrisino da furbetto, mimando la mamma che fa il balletto in macchina mentre suona l’allarme della cintura di sicurezza da allacciare, invita i poliziotti con fare severo a multare la mamma. Facile, divertente e magica l’educazione stradale di questi giovanissimi che senza dubbio saranno in futuro adulti diligenti.