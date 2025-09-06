Intitolare una porzione del lungolago di Piediluco – nel tratto parallelo a corso IV Novembre tra il civico 29 e il 93 – a Walter Mazzilli. A proporlo con un atto di indirizzo sono i consiglieri comunali del Pd a Terni.

Emidio Gubbiotti, Leonardo Patalocco, Michele Di Girolamo e Pierluigi Spinelli ricordano in primis che «il 29 agosto scorso è caduto il decennale della scomparsa di Walter Mazzilli, nato a Piediluco il 13 gennaio 1948; Mazzilli è stato un ricercatore, laureatosi in storia e filosofia, discutendo una tesi dedicata al suo borgo di origine. Egli ha svolto, per tutta la sua vita, un lavoro di antropologia culturale sul campo, mostrando un profondo interesse per le radici culturali del suo territorio. Ha lavorato come funzionario all’ufficio beni culturali della Regione dell’Umbria e all’ufficio formazione professionale della Provincia di Terni. La sua passione per il bene della comunità si è concretizzata nell’impegno politico: è stato consigliere comunale a Terni e assessore, occupandosi di pubblica istruzione, sport, decentramento e formazione».

Il gruppo Dem nell’atto ripercorre la carriera e le azioni concretizzate da Mazzilli per il bene del territorio. «Il suo contributo alla toponomastica è stato riconosciuto dalla Regione dell’Umbria, che ha pubblicato la sua ricerca ‘I nomi di luogo di Piediluco’ (1994) nella collana dedicata», sottolineano. «Di Walter Mazzilli resta il ricordo di una vita ricca di impegno culturale, politico e di un profondo legame con la sua terra, che ha saputo raccontare e valorizzare attraverso le sue numerose ricerche e pubblicazioni». I consiglieri propongono dunque l’intitolazione anche per le sollecitazioni dei cittadini di Piediluco ed in «considerazione della recente iniziativa delle articolazioni del Comune di Terni che hanno già proposto l’intitolazione alla figura di Walter Mazzilli di una sala di prestigio all’interno di Palazzo Carrara». Vedremo gli sviluppi.