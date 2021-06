Terni, la richiesta: «Consulta comunale per lo sport»

Un organismo che «possa portare ad un rilancio della pratica sportiva con risvolti sia economici che sociali». Quale? La consulta comunale per lo sport, utile a creare una sinergia con le associazioni dilettantistiche, le società sportive, gli enti di promozione e le federazioni. A richiederlo è la capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Terni, Lucia Dominici.

L’atto di indirizzo

La Dominici ha presentato un atto di indirizzo: «La pandemia ha colpito in modo improvviso e drammatico la nostra città, con un impatto senza precedenti sulla salute e sulla vita quotidiana dei cittadini. Tra i tanti aspetti della vita che il lockdown ha messo in discussione c’è certamente lo sport, parte importantissima della nostra società. Lo sport ricopre, infatti, un ruolo fondamentale – aggiunge – nella vita di tutti i cittadini ed in particolar modo per lo sviluppo sano e positivo dei più giovani. Per questo occorre sostenerlo, fare squadra tra pubblico e privato per rilanciare la presenza dell’attività sportiva nel tessuto sociale della comunità ternana».

Un nuovo sistema

Per la Dominici in questa fase di ripartenza è necessario dunque «programmare un nuovo sistema per lo sport, per riappropriarsi tutti dell’identità legata alla salute, alla didattica, al ruolo sociale, formativo e di prevenzione che il movimento rappresenta. Lo sport di base, in particolare, riveste un ruolo fondamentale nella promozione dell’inclusione sociale delle persone con minori opportunità o con disabilità. Il rilancio della pratica sportiva rappresenterebbe un automatico rilancio della socialità che oggi tutti e soprattutto i più giovani hanno perso. Il turismo sportivo – conclude – rappresenta un volano economico tra i più forti della città e un’occasione di crescita per il territori».