Terni, la risposta ad Angela da Mondello è ‘schietta’

Decisamente ‘colorita’, ma comprensibile, per chi ogni giorno – ormai da mesi – si trova in prima linea ad affrontare un’emergenza senza precedenti: è la risposta partita con una foto dall’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni alle provocazioni di Angela da Mondello, la donna siciliana diventata famosa sul web per il suo ‘Non ce n’è Coviddi’. Espressione, quest’ultima, tornata in auge negli ultimi giorni, dopo che la signora ha registrato un videoclip musicale (tra l’altro senza rispettare le norme anti-contagio e per questo è stata multata).

La foto simbolo

«Signora Angela da Mondello fatte dà…» si legge scritto con un pennarello sul retro della tuta bianca di un operatore sanitario fotografato, di spalle, davanti al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria. Intorno a lui tre ambulanze in servizio, segnale che – se ci fosse bisogno di conferma – di lavoro nelle strutture ospedaliere ce ne è tanto, troppo. Un epiteto, quello scritto sulla tuta, che invita la signora Angela ad altri più saggi comportamenti rispetto al Covid, una frase ‘schietta’, ma evidentemente sentita da chi è sempre più esasperato. Anche questa è probabilmente destinata a fare il giro del web ed è già stata ripresa anche da alcuni siti nazionali.

