Terni, la Sinfonia corale di Beethoven incanta all’anfiteatro romano – Fotogallery

Cori Cantoria Nova Romana, San Francesco d’Assisi di Terni, Novum Convivium Musicum, l’Orchesta internazionale di Roma diretta da Antonio Pantaneschi. Con loro Giorgia Costantino (soprano), Aleksandra Papenkova (contralto), Gianmarco Latini (tenore) e Vladimir Jindra (baritono). In totale oltre 130 musicisti sul palco per un grande evento all’anfiteatro romano: si è svolto mercoledì sera il concerto – ingresso libero – per la raccolta fondi da destinare alla sottosezione locale dell’Unitalsi, l’associazione cattolica dedicata al servizio degli ammalati ed al loro trasporto in pellegrinaggio presso santuari italiani ed internazionali. Spazio al capolavoro sinfonico-corale di Ludwig van Beethoven, la Sinfonia n. 9 op. 125 (in re minore), l’ultima del compositore e pianista tedesco. L’evento rientra nell’ambito della XV edizione del festival ‘Federico Cesi’ ed è realizzato dall’associazione Fabrica Harmonica con la co-organizzazione del Comune ed il contributo della fondazione Carit.

