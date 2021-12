Terni, la Stella d’Oro premia i valori dello sport paralimpico

Un riconoscimento all’impegno e al coraggio degli atleti italiani paralimpici, ai loro straordinari successi del 2021 ma soprattutto all’esempio che con la loro forza e il loro entusiasmo danno a tutti noi. Con questa motivazione la Stella d’oro 2021 sarà consegnata mercoledì 8 dicembre, nel corso di una cerimonia in programma alle ore 17.15 a Palazzo Spada, al Comitato Italiano Paralimpico. In precedenza sono state insignite della Stella d’Oro personalità di grande rilievo come Rita Levi Montalcini e Giovanni Paolo II.

La stella dei record

L’iniziativa è all’interno del programma legato all’accensione della stella cometa luminosa, a cura della Pro Loco di Miranda, e darà il via anche all’accensione di tutte le luminarie artistiche del Natale di Terni. La stella cometa di Miranda, la più grande al mondo nel suo genere, è costituita da 80 corpi luminosi sul versante nord ovest del monte sulla cui cima sorge il borgo medievale di Miranda, frazione della città di Terni. Accesa durante il periodo natalizio, la stella domina la conca ternana ed è visibile da molti chilometri di distanza. La stella ha 105 metri di diametro, 350 metri di coda, 30 mila metri quadri di occupazione di suolo totale e impiega 9 chilometri di cavi elettrici.

Il riconoscimento al movimento paralimpico

«La Pro Loco di Miranda e il Comune di Terni – dice il sindaco Leonardo Latini che parteciperà alla cerimonia di mercoledì – hanno condiviso la scelta di assegnare il premio al Comitato Italiano Paralimpico e le motivazioni che lo accompagnano. Aggiungo che la nostra città è particolarmente interessata al movimento sportivo paralimpico, sia per i nostri atleti che si stanno facendo onore a livello internazionale, sia perché proprio a Terni, dopo i campionati europei del 2018, saranno ospitati i campionati mondiali di scherma paralimpica». La cerimonia istituzionale, con la consegna della Stella d’Oro nella sala consiliare di palazzo Spada, sarà preceduta da un intervento musicale a cura dell’istituto ‘Briccialdi’. Saranno presenti Gian Luca Tassi (presidente CIP regionale), Tommaso Strinati (delegato provinciale CIP Terni), Andrea Tonucci (vicepresidente FISH – Federazione italiana superamento dell’handicap) e Riccardo Menciotti (atleta ternano premiato alle ultime olimpiadi di Tokyo).

Il programma

L’accensione della stella di Miranda e delle luminarie della città sarà accompagnata da una fiaccolata a cura della Fiaps, Amatori Podistica Terni che partirà dal borgo di Miranda alle ore 17 per arrivare fino a largo Frankl. Qui alle 18.30 è in programma l’accensione di un tripode in concomitanza con quella della stella e la consegna di una targa a Rossana Vincenzoni, autrice del racconto ‘Laika. Una favola moderna’. A seguire, un concerto degli zampognari di Sonidumbra.