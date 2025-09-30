C’è un gran bel pezzo di Terni nel trionfo del giovanissimo Daniel Putortì al Civ – campionato italiano velocità – junior 2025. Soddisfazione infatti per la Ac4 Racing Team del ternano Alessandro Catallo.

Il piccolo centauro – pilota ufficiale – ha conquistato il tricolore grazie all’ultima performance all’autodromo ‘Riccardo Paletti’ di Varano de’ Melegari, in provincia di Parma. E ora sarà protagonista alla Fim MiniGp World Series Final 2025 a Valencia, in Spagna.

Nel dettaglio Putortì ha conquistato il titolo della Fim MiniGp Italy Series Ohvale 160. Sabato la superpole, poi il secondo posto nella sfida domenicale che ha chiuso il cerchio.