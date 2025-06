Simulatore di volo, cockpit da esplorare del M339, esposizione di auto e velivoli storici. Con tanto di Nieuport 11, il modello di aereo pilotato da Alvaro Leonardi – l’evento c’è in occasione del 100° anniversario della concessione della medaglia d’oro – nel corso della 1° guerra mondiale: Aeronautica Militare protagonista domenica a Terni in piazza della Repubblica. In fondo le immagini.

In loco il generale di squadra Giorgio Baldacci, Sandro Proietti, l’assessore al turismo Alessandra Salinetti e il consigliere comunale Guido Verdecchia: «Celebriamo insieme un grande aviatore ternano, l’asso Alvaro Leonardi, con un evento organizzato dal Comune in collaborazione con l’associazione Pionieri dell’Aeronautica e la locale sezione dell’associazione Arma Aeronautica», spiega quest’ultimo.