Terni, l’Ancri dona 200 mascherine al ‘Santa Maria’

L’associazione nazionale Cavalieri della Repubblica di Terni in campo per l’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’. Luunedì mattina i Cavalieri Enrico Carletti e Gianni Fabrizi, della sezione ternana dell’associazione, hanno donato 200 mascherine chirurgiche al nosocomio. Soddisfazione è stata espressa dalla direzione aziendale in favore dell’Ancri. Così i rappresentanti dell’associazione: «Il motto ‘Parati sumus iterare’, siamo pronti a ripetere, trova fondamento nel gesto e nello spirito della sezione di Terni».

