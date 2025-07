Pubbliredazionale

Tutto pronto a ‘Il Sipario Bistrot’ di via Primo Maggio 18, a Terni, per l’aperitivo ‘in rosa’ – riservato alle donne – che si terrà giovedì 24 luglio dalle ore 19.30. Una serata tutta ‘al femminile’ fra convivialità, cocktail selezionati e specialità preparate con cura. E una magica esibizione di burlesque: protagonista Claudia Cardinali. Per info e prenotazioni è possibile contattare i recapiti: 347.1350074 e 0744 1980963. «Un brindisi alla leggerezza, alla forza e all’unicità di ogni donna» è il pensiero affidato dal locale ai social, che aggiunge: «Nonostante tutto ci rialziamo, per dare serenità a tutti e sorrisi».