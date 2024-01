Terni, ‘L’arte di fare gentilezza’: concorso per i più piccoli tra disegni, foto e racconti

Si chiama ‘L’arte di fare gentilezza’ ed è un concorso riolto alle scuole primarie e secondarie di I grado a Terni. Il bando è promosso dal centro socio culturale Polymer e dall’associazione Sos – Soccorso opere sociali – in collaborazione con il Cesvol Umbria e il Comune: «Vuole stimolare una riflessione sul valore individuale e collettivo di questa attitudine verso l’altro e dare al tempo stesso centralità al protagonismo delle nuove generazioni, per contribuire alla formazione di cittadini consapevoli, responsabili e soggetti attivi del mutamento sociale», viene sottolineato. C’è tempo fino al 31 gennaio per partecipare.

Il concorso

Bambini e ragazzi potranno «raccontare la gentilezza con temi, filastrocche e racconti, con disegni, foto, fumetti e quadri oppure con sport sociali e cortometraggi. Tra gli elaborati presentati ne verranno premiati sei, due per ognuna delle tre tecniche espressive individuate, letteraria, immagini, multimediale, attraverso le quali i gruppi classe potranno raccontare i propri vissuti e interpretare esperienze e situazioni di amicizia, aiuto, cura, affetto. Gli elaborati scelti dalla giuria riceveranno in premio un buono acquisto del valore di 200 euro da utilizzare per materiale a sostegno delle attività didattiche delle classi vincitrici». Per maggiori info è possibile contattare il Cesvol allo 0744 812786 oppure Marcello Bizzotti al 348 4336158.