Terni, l’arte racconta il mondo delle sostanze

Dai Beatles ai Jefferson Airplain, passando per Jimi Hendrix e Woordstock, arrivando al cinema, ai fumetti, alle campagne di sensibilizzazione promosse in tutto il mondo. La mostra ‘L’Arte racconta il mondo delle sostanze’, visitabile a Terni fino al 2 luglio in diverse location, vuole proporre un percorso che si muove nei decenni e basato sulla capacità delle arti visive di raccontare il mondo delle droghe, al fine di sensibilizzare la popolazione e offrire letture originali e interessanti.

La mostra in diverse location

La mostra propone l’esposizione di circa 100 manifesti e immagini che documentano la rappresentazione grafica dell’immaginario sulle droghe nel mondo del cinema, della musica, del fumetto e nell’arte visiva in generale. Diverse le location che ospitano l’esposizione, proprio con l’obiettivo di raggiungere un pubblico vasto e variegato: la chiostrina della Bct (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30); il Punto cultura in piazza della Repubblica (dal lunedì al giovedì dalle 18 alle 20.30, il venerdì e il sabato dalle 18 alle 23); il Ser.D di via Bramante (lunedì, mercoledì e venerdì dalla 8 alle 17, martedì e giovedì dalle 8 alle 14); i locali BlaBlaBla in via Cavour 121 (dalle 19); il Baravai (via del Vescovado 7, dalle 19). L’esposizione, ideata dal dottor Edoardo Polidori, direttore dell’Unità operativa complessa dipendenze patologiche dell’azienda sanitaria di Forlì, è stata promossa nell’ambito del progetto A.pr.i.re del dipartimento delle dipendenze della Usl Umbria 2 e realizzato dalle cooperative sociali Actl ed Helios.