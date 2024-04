Terni, Latini a ‘Nero su Bianco’: «Rifarei di nuovo il sindaco»

A volte ritornano (forse). Leonardo Latini, ex sindaco di Terni, si è detto «pronto a tornare in campo» e l’occasione per affermarlo è stata la trasmissione ‘Nero su Bianco’, andata in onda martedì 23 aprile su Umbria+. Intervistato dal conduttore e giornalista Laurent De Bai, Latini ha spiegato che «per fare il sindaco bisogna amare la città, io sono ternano e sono innamorato di Terni quindi non avrei alcun tipo di problema a riaffrontare nuovamente un compito come quello di sindaco». Alla domanda di De Bai, se volesse togliersi qualche ‘sassolino’ dalle scarpe dopo la non ricandidatura da parte della coalizione di centrodestra, l’ex primo cittadino di Terni ha risposto di non essere abituato «a guardare indietro, io guardo sempre avanti. Ho fatto il sidaco con estrema passione – ha aggiunto – e sempre pensando a quello che poteva essere il futuro della mia città. Amministrare significa contribuire in maniera diretta alla costruzione del destino della propria comunità e fare il sindaco credo sia l’esperienza politica più bella. Faccio politica ormai da 35 anni – ha concluso -, nel senso che non ho mai avuto un ruolo se non quello da sindaco. Ero consigliere di circoscrizione quando ancora esistevano, con il professor Ciaurro, e credo che la politica sia una cosa che deve essere vissuta».

Condividi questo articolo su