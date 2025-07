Cambia la viabilità in una parte del centro cittadino di Terni da lunedì 14 luglio a venerdì 18 luglio. Il dirigente al governo del territorio, Federico Nannurelli, ha firmato una specifica ordinanza riguardante via Aminale. Scatta la sistemazione della pavimentazione stradale.

Viene istituito il divieto di circolazione dal 14 al 16 luglio dall’intersezione con via XI Febbraio a via Tre Colonne. «In pari tempo è invertito il senso unico nel tratto compreso tra Via Aminale e Via del Teatro Romano». Dal 17 al 18 luglio invece stop nel tratto tra via Tre Colonne e via Roma con divieto di fermata in ambo i lati e senso unico alternato nel tratto tra via Aminale e via del Teatro Romano.

Infine per l’intera durata dei lavori «è revocato il divieto di circolazione per tutti i veicoli su piazza del Duomo, dove è consentito il transito in regime di senso unico di marcia nel tratto compreso tra via Aminale e via dell’Arringo».