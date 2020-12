Terni, l’avvocato Massimo Proietti non ce l’ha fatta

Profondo, enorme cordoglio a Terni per la scomparsa dell’avvocato Massimo Proietti. Il noto legale, 56 anni, è morto mercoledì mattina all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni dove era ricoverato da giorni, in rianimazione, per le conseguenze dell’affezione da Covid-19 da cui era stato colpito. Nei giorni scorsi, voci e umori si erano alternati, restituendo di volta in volta speranza o alimentando ancora preoccupazioni circa il suo stato di salute. Una condizione clinica che, pur migliorata recentemente tanto da far intravvedere una speranza di recupero, data anche dalla sua forza d’animo, non era mai di fatto uscita da quella ‘zona di pericolo’ in cui si può trovare chi è stato così duramente colpito dalla malattia. Noto per la sua attività forense, condotta ad alti livelli non solo a Terni e in Umbria, ma anche per i suoi molteplici impegni in ambito sportivo, sociale – accanto all’Unione vittime nazionali di reati violenti – e politico, l’avvocato Proietti lascia un grande vuoto in tutti coloro che gli hanno voluto bene. Anche la redazione e l’editore di umbriaOn si uniscono alle condoglianze, stringendosi attorno ai familiari, in particolare alla moglie Roberta ed al figlio Leonardo.

