Terni, le foto del concerto della Fanfara della polizia di Stato

In tanti, domenica pomeriggio, sono intervenuti in piazza della Repubblica per il concerto della Fanfara della polizia di Stato. L’evento è stato organizzato nell’ambito delle iniziative del ‘Cantamaggio – Festa d’autunno’. I 50 musicisti in divisa hanno eseguito tanti brani suggestici: marce militari, sinfoniche e musiche tratte dalle più famose colonne sonore. A dirigere ci ha pensato il maestro Secondino De Palma: in apertura non si poteva non iniziare con la marcia d’ordinanza della polizia di Stato, ‘Giocondità’ di Giulio Andrea Marchesini.

