Terni, Le Grazie: a suon di eventi la rinascita della chiesa e del parco

di Fra.Tor.

«Sostenere chi soffre ed essere sempre portatori di speranza». Sono questi gli obiettivi della confraternita di San Giuseppe e San Francesco di Paola, guidati da padre Angelo Gatto, che mercoledì mattina in una conferenza stampa online ha illustrato il programma degli eventi nella chiesa e nel parco storico Le Grazie, a Terni, previsti da luglio 2021.

La storia della confraternita

«La confraternita di San Giuseppe e San Francesco di Paola – ha spiegato padre Angelo – è una delle più antiche esistenti nella provincia di Terni, dal 1400 circa. È stata poi rianimata, riattivata qualche anno fa da me e dagli operatori volontari che ho accanto in ospedale. Il fine della confraternita è quello di essere accanto a chi soffre, di essere capaci di accogliere l’umanità ed essere portatori di speranza».

La chiesa di Santa Maria delle Grazie

Circa 2 anni fa «quando sono arrivato qui nella chiesa di Santa Maria delle Grazie sono rimasto sconcertato. Ho trovato un luogo abbandonato, che avevamo bisogno di essere rimesso praticamente a nuovo. Rimetterlo in piedi non è stato facile, ma devo dire che ho trovato il sostegno di moltissimi cittadini. Non solo con aiuti economici, ma anche nella vera e propria manodopera. Ora che è sistemato questo logo non poteva rimanere fermo e ci siamo quindi attivati per creare un programma di eventi e restituirli ai cittadini».

Il programma di eventi

Il primo appuntamento sarà quello del 25 luglio alle 21 con un concerto di musica sacra a cura dell’associazione ‘Talenti d’arte’: Eleonora Bisaccioni e Matteo Ciuffetti (violini), Lucia Di Veroli (viola) ed Elisa Ciuffetti (violoncello). Il 26 luglio alle 20.50, poi, è in programma ‘Fiaba del tempo perfetto’, una performance di teatro, neuroscienza e musicoterapia per attore, musicisti, operatori e bambini del Baobab, di e con Stefano de Majo. Musicoterapia Emanuela Boccacani, al violino Francesca Stefanini. Alle 21.15, ‘Insieme per Andrea’, la presentazione del progetto a cura del comitato ‘Insieme per Terni’ con la presenza del presidente Luciano Braconi e dei genitori del piccolo Andrea, il bambino ternano affetto da una grave e rara malattia. Alle 21.30, infine, ‘Francesco allodola di Dio’, spettacolo teatrale di e con Stefano de Majo con musica dal vivo di Marialuna Cipolla chitarra e voce e di Francesca Stefanini al violino.

Il festival ‘Voce della speranza’

Il 10, 11 e 12 settembre, è in programma il festival ‘Voce della speranza’. La prima sera l’appuntamento è con ‘Corny Collins show’, corso di musical 2° livello Beautiful act. Testo, regia e coreografie di Barbara Cinaglia, direttrice del coro, e musiche di Fabrizia Luchetti. La seconda serata, invece, vedrà i ‘Garden of Graces’ in concerto. Infine nella terza serata protagonista sarà il concerto di musica sacra ‘Note di speranza’, a cura dell’associazione ‘Talenti d’arte’.

Il presepe vivente nel parco e nella chiesa di Santa Maria delle Grazie

In occasione delle festività natalizie 2021 verrà allestito nel parco e nella chiesa di Santa Maria delle Grazie un presepe vivente. «Un progetto – ha spiegato padre Angelo – di elevato contenuto spirituale, che vuol favorire l’aggregazione sociale e la condivisione del sentimento profondo di rinascita a maggior ragione nel periodo tanto travagliato e doloroso che le nostre comunità si stanno trovando ad affrontare. L’idea è di proporre la rappresentazione in forma scenica e drammatizzata della Natività e, nei giorni dell’Epifania, della venuta e adorazione del bambino Gesù da parte dei Re Magi. Il progetto drammaturgico sarà sviluppato per ‘quadri’, ispirandosi fondamentalmente al Vangelo di Luca. L’intenzione è di proporre al pubblico delle rappresentazioni nei giorni 24, 25, 26 e 31 dicembre 2021 e poi 4,5,6 gennaio 2022, ma possono esserci delle variazioni. Data l’ampiezza e la complessità delle attività progettate stiamo conducendo una fase di coinvolgimento di enti pubblici e privati e siamo supportata da numerosi volontari che stanno lavorando alla realizzazione».