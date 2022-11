Terni: le ‘storie da bar’ e della Valnerina di Franco Porchetti

Sabato 3 dicembre alle 17. 30, nella sala delle Colonne del locale A volte Tre a Terni (che con l’occasione apre il suo caffè letterario), lo scrittore Franco Porchetti presenta i suoi due ultimi libri di racconti gialli, ambientati in parte a Terni e in parte in Valnerina. Le due sale interne del locale sono offerte gratuitamente ad associazioni e singoli per la presentazione di libri o eventi o come luogo di discussione. Sarà un’occasione per rivivere gli anni settanta a Terni, attraverso i personaggi del bar Ambassador, per attraversare le bellezze della Valnerina, dalla Cascata delle Marmore fino ai piani di Castelluccio, o per addentrarsi nei suoi misteri: quelli dell’antro della Sibilla oppure del lago di Pilato.

