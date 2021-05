Terni, l’effetto Covid sulle imposte: si sfiora anche il -40%

di S.F.

«Nella Tari è stata eliminata l’addizionale provinciale inizialmente prevista e versata direttamente alla Provincia dall’Agenzia delle entrate in base a nuove disposizioni normative e adeguato l’importo all’invio delle bollette definitivo. Le altre imposte hanno risentito del Covid – di mezzo anche le sospensioni dei pagamenti, ndR – in maniera maggiore rispetto a quanto previsto». Questo in estrema sintesi il bilancio sulle entrate tributarie del Comune di Terni nell’esercizio di competenza 2020: il prospetto è contenuto nel rendiconto di gestione appena approvato e riguarda la previsione iniziale, l’assestamento e il reale accertamento. Quest’ultimo più basso rispetto alla cifra prevista.

I proventi: giù rifiuti e riscossione

Complessivamente nell’esercizio 2020 il Comune ha incassato oltre 55 milioni e mezzo dalle entrate tributarie. Lo scostamento più corposo tra la previsione iniziale e l’accertamento definitivo riguarda la riscossione coattiva di Imu e Tasi: da 3,7 milioni a ‘solo’ 2 milioni 252 mila per un definitivo -40% sfiorato. In linea l’imposta di soggiorno (da 200 a 188 mila), mentre per quel che concerne la tassa legata allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ci sono 20 milioni 602 mila contro una cifra iniziale ipotizzata di oltre 22 milioni.

Spazi e aree pubbliche

Stesso discorso per la tassa occupazione di spazi e aree pubbliche: dalla previsione originaria di 1 milione 160 mila euro si è passati ad un accertamento 2020 per poco meno di 684 mila euro, ovvero un -41%. Giù anche – seppur con un impatto meno negativo – l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni. Più entrate invece per l’addizionale Irpef: il conteggio definitivo parla di 9,5 milioni, uno in più se confrontato con ciò che era stato previsto.